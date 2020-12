Polemiche per la battuta sessista del telecronista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi. In collegamento dal rally di Monza. Un gioco di parole sul cognome del pilota estone uscente Ott Tanak: “Mi vogliono far vincere 100 euro se la dico: Donna nanak tutta Tanak”.

Lorenzo Leonarduzzi in collegamento in diretta dal rally di Monza, nonostante avesse messo le mani avanti, premettendo che il suo non era un intento sessista, ha detto: “Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico, mi hanno detto una battutaccia che io riferisco. “Donna nanak tutta Tanak”, l’hanno cambiata così in brianzolo o in fiorentino non l’ho capita. Chiedo scusa ma era un po’ simpatica, abbiamo rifatto un adagio, non c’è nessun intento sessista, ho il massimo rispetto per le donne”.

Le polemiche per la battuta sessista in diretta a Rai Sport

Una battuta sessista quella del telecronista Rai Sport poco gradita anche da parte dell’ex ministro dell’istruzione Valeria Fedeli. La Fedeli infatti ha riportato il video sul suo profilo Twitter e ha dato il suo giudizio, chiedendo che la Rai prenda provvedimenti nei confronti del telecronista.

Ad infastidirla, non solo la battuta, ma il tono bonario con cui il commentatore dice di avere in ballo una scommessa: “Possibile che su ⁦Rai Sport⁩ un giornalista si lasci andare a battute di pessimo gusto, volgari, sessiste, diseducative, vantandosi anche di averci vinto una scommessa da 100euro? Mi auguro che la Rai avvii subito un procedimento disciplinare”. (Fonti Rai Sport e Twitter).