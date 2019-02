ROMA – Per il terzo anno consecutivo, Rai Way si aggiudica la certificazione Top Employers Italia, confermandosi ancora una volta società capace di sviluppare le migliori condizioni di lavoro, conciliando istanze di competitività e benessere dell’organizzazione.

La survey di Top Employers Institute attesta l’eccellenza dell’impegno dell’azienda con particolare riferimento agli ambiti che concernono Pianificazione forza lavoro, Strategia dei talenti, On boarding, Performance Management e Leadership.

Stefania Cinque, capo delle Risorse Umane di Rai Way, ha evidenziato come “in linea con la visione strategica e i valori della società, il conseguimento della certificazione Top Employers per il terzo anno consecutivo attesti la centralità delle risorse umane, riconoscendo l’impegno costante di Rai Way nello sviluppo e nell’arricchimento delle competenze”.

Rai Way è attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la Rai, concessionaria italiana del servizio pubblico, e nell’erogazione di servizi a clienti business. Rai Way possiede un patrimonio di know-how tecnologico, ingegneristico e gestionale, oltre che di infrastrutture, di assoluta eccellenza nel settore della trasmissione e diffusione dei segnali radiotelevisivi a livello nazionale.

Questo patrimonio unito all’alta professionalità, la specifica formazione e il continuo aggiornamento dei suoi circa 600 dipendenti, rendono Rai Way un partner ideale per le aziende che cercano soluzioni integrate per lo sviluppo della propria rete e per la trasmissione dei segnali.

Rai Way è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale e può contare su una sede centrale a Roma, 22 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati sul territorio italiano.