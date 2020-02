Raimondo Etro: “Massimo Giletti? Prima di andare in onda mi ha detto di andare giù duro”

ROMA – Intervistato dalla Zanzara, l’ex brigatista Raimondo Etro rivela: “Cosa è successo da Massimo Giletti? Prima di andare in onda mi ha detto di andare giù duro. Poco prima di andare in diretta mi ha detto: questa volta vai giù pesante”.

David Parenzo, uno dei conduttori della Zanzara insieme a Giuseppe Cruciani, però replica: “Questa è un’infamia, Giletti non lo farebbe mai”.

“Chiedere scusa per la frase sulle mani sporche di sangue? No – risponde ancora Etro – non lo faccio. Piuttosto che essere Santanchè preferisco essere brigatista. Meglio un uomo piuttosto che andare con la Santanchè. Allora preferisco farmi Giletti”.

Ma cosa era successo a Non è l’Arena? Era successo che l’ex brigatista Raimondo Etro aveva pronunciato una frase (“Meglio avere mani sporche di sangue…”) facendo infuriare Giletti. Giletti che alla fine aveva chiesto a Etro di lasciare lo studio.

“A me – le parole di Massimo Giletti – storicamente, nella vita televisiva sono capitate due situazioni in cui non potevo fare altro. In un caso con una persona che sorrise sulle leggi razziali fasciste del 1938. Ma non si può nemmeno dire una cosa del genere rispetto a uno dei fati più tragici della nostra democrazia. Io speravo che capisse che le battute su certe cose non si possono fare, ma io non avevo altra alternativa che indicargli l’uscita”

