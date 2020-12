Altro che Elisa Isoardi! Nel cuore di Raimondo Todaro c’è un altro volto noto di Rai Uno. Lei è Sara Arfaoui, professoressa del quiz show l’Eredità.

A paparazzare i due mano nella mano a passeggio per le strade di Roma è il settimanale Chi. Todaro sembra uscire allo scoperto proprio al termine di Ballando con le stelle, edizione che lo ha visto protagonista del gossip di un suo presunto flirt con la sua compagna di ballo Elisa Isoardi.

Niente da fare per chi ci sperava, nelle foto di Chi Todaro e la bella professoressa si scambiano anche un bacio, prima di sparire insieme in sella a un motorino.

Elisa Isoardi, la verità su Raimondo Todaro

Del resto era stata la stessa Isoardi a fare chiarezza sul loro rapporto. In realtà, l’unione molto affiatata che li lega, è cresciuta tanto in questi mesi, ma non al punto da chiamarsi amore. “Tra di noi c’è amicizia e grande stima e nient’altro”, ha detto l’ex conduttrice della Prova del Cuoco al settimanale Di Più.

“Raimondo è un uomo meraviglioso – ha precisato – Grazie a lui ho scoperto che potevo contare su una persona. Io mi sono innamorata della coppia che eravamo”.

“Visti dall’esterno, lo so bene, facevamo sognare. Poi, spenti i riflettori, sono rimaste l’amicizia e la voglia di sentirci al telefono, la voglia di sapere come stiamo. Ci sentiamo tutti i giorni”.

Raimondo Todaro, chi è Sara Arfaoui?

Modella e professoressa dell’Eredità, Sara Arfaoui ha 25 anni ed è nata a Nizza da genitori tunisini. Occhi azzurri, capelli mori e fisico statuario, ha già oltre 75mila follower su Instagram.

In una intervista a Ok Salute ha raccontato: “Da bambina ero una spilungona dal viso stretto con labbra carnose, frutto delle mie origini tunisine, e dalle gambe secche secche. E tanto bastava perché gli altri miei coetanei mi percepissero come diversa e mi bullizzassero”. (Fonte: Chi)