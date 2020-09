Raimondo Todaro operato nella notte. Elisa Isoardi in apprensione.

E’ una “edizione in cui non ci si annoia”, questa di Ballando con le Stelle. Così commenta Selvaggia Lucarelli annunciando il ricovero di Raimondo Todaro, il maestro di ballo che fa coppia con Elisa Isoardi. E forse qualcosa in più.

Todaro è stato ricoverato per appendicite ed operato nella notte. A svelare ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute è stata proprio la Isoardi che, con alcune Instragram Stories, ha tenuto aggiornati i suoi fan.

“I medici hanno rassicurato – ha scritto – Io sono preoccupata perché mi è caduta una certezza, Milly l’asso ce l’ha… Io provo comunque e ballerò spero con lui, ma di certo per lui”.

Poco dopo la conduttrice e concorrente del dancing show ha comunicato il buon esito dell’intervento di appendicectomia. “Raimondo sta bene, forza!”, ha scritto.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, il gossip

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno trovato una forte intesa che va oltre “Ballando con le stelle”. Li abbiamo spiati affiatatissimi dietro le quinte, paparazzati in atteggiamenti intimi. E sabato sera, quel tango sensuale e appassionato, ha dimostrato a tutti una corrispondenza palpabile tra i due.

Maestro e allieva, uniti per la nuova edizione dello show Rai, avrebbero intessuto un legame più profondo di quel che il ruolo richiedeva. La stessa Isoardi, che aveva già danzato con Todaro quando fu invitata nel programma come “Ballerina per una notte”, era carica di energia.

Cosa ne sarà ora di questa fortunata unione? Nelle prossime ore Milly Carlucci aggiornerà il suo pubblico sulle condizioni di salute del ballerino, ma è abbastanza probabile che accanto alla Isoardi vedremo un sostituto nella prossima gara di sabato prossimo. (Fonte: Instagram).