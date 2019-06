ROMA – Non bastava RaiDue, ora anche a RaiUno spira il vento sovranista. Lo si evince dai tre volti nuovi del palinsesto invernale che saranno presentati oggi al Cda di Viale Mazzini. Con Roberto Poletti, Lorella Cuccarini e Monica Setta la direttrice della rete ammiraglia di Stato, Teresa De Santis, obbedisce a quello che lei stessa ha definito il “suo editore di riferimento”: il governo e nel caso specifico del dopo europee, la Lega di Matteo Salvini.

A Poletti, il biografo di Salvini ed ex direttore di Radio Padania, dovrebbe essere affidata anche l’edizione invernale di Unomattina dopo il suo approdo già chiacchieratissimo alla conduzione estiva.

Un posto anche per Lorella Cuccarini, autoproclamatasi sovranista in contrasto con la storica rivale Heather Parisi e da sempre fan del governo giallo-verde. Per lei si parla della conduzione della Vita in Diretta, al posto di Francesca Fialdini. E un programma alla giornalista Monica Setta, da sempre in prima fila su Instagram per mettere i like ai post di Matteo Salvini.

Scelte che evidenziano la supremazia della Lega in Rai dopo i risultati delle Europee e che creano malcontento tra i 5 Stelle. (fonte: Repubblica)