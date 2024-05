Raiz è tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo“, il salotto pomeridiano del weekend condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle ore 16,30. Cantautore e attore, Raiz sarà in studio per parlare della sua vita, del suo percorso professionale e privato e di come la sua esistenza sia stata irrimediabilmente sconvolta dalla perdita della moglie solo pochi mesi fa. Ma intanto scopriamo qualcosa in più su di lui.

Raiz età e breve biografia

Nato a Napoli il 22 aprile 1967, Raiz il cui vero nome è Gennaro Della Volpe, ha 57 anni. Ha trascorso i suoi primi anni a Napoli, dove ha coltivato la sua passione per la musica fin dall’infanzia. A soli sette anni, si è trasferito con la famiglia in provincia di Milano, ma il richiamo della sua città natale era troppo forte e a tredici anni è tornato a Napoli, dove ha continuato a coltivare la sua passione per la musica.

La svolta nella carriera di Raiz arriva negli anni ’90, quando diventa la voce principale del collettivo italiano di ethnodub/electronica, Almamegretta. Con loro, registra una serie di album di grande successo, tra cui il famosissimo “Sanacore” del 1995, che consacra il gruppo tra i più famosi e amati in Italia.

Nel corso degli anni 2000, Raiz inizia ad esplorare progetti musicali solisti, pubblicando album come “Uno” nel 2007 e “YA!” nel 2010. Ma la sua creatività non si ferma qui: nel 2011 collabora con la band barese Radicanto per l’album “Casa”, vincendo il prestigioso Premio Tenco nel 2015 per l’album “DagoRed”, realizzato insieme a Fausto Mesolella.

Ma Raiz non è solo un musicista: è anche attore. Ha recitato in film come “Aspettando il Sole” di Ago Panini e “Tatanka” di Giuseppe Gagliardi, oltre a interpretare se stesso nel docufilm sulla canzone napoletana “Passione” di John Turturro.

Recentemente è apparso nella celebre serie tv Rai Mare fuori, interpretando il boss della camorra Don Salvatore Ricci, e ha partecipato anche alla realizzazione della colonna sonora della fiction, firmata da Stefano Lentini.

Vita privata, il lutto della moglie

Raiz è sposato da tanti anni con Daniela Shualy e i due hanno una figlia insieme, la piccola Lea. Purtroppo Daniela Shualy è venuta a mancare a marzo 2024. Nel 2022 Raiz raccontò che la moglie stava combattendo contro un “brutto male”, un tumore al seno. In un’intervista svelò di aver dedicato la canzone “Make It Work” alla sua dolce metà.

Con un post commovente su Facebook, Raiz ha reso omaggio alla sua compagna e ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto durante quel momento difficile.

Daniela Shualy, moglie di Raiz, aveva origini italo-israeliane. Fu proprio l’incontro con la donna a segnare la scelta dell’artista di convertirsi all’ebraismo, benché lo stesso Della Volpe avesse antenati ebrei.