Raoul Bova chi è, età, altezza, peso, moglie, figli, padre, madre, Calabria, sorelle, Instagram, vita privata. Uno degli attori più famosi e amati dal pubblico italiano, ha alle spalle una vita privata abbastanza movimentata.

Dove e quando è nato, altezza, peso, la biografia di Raoul Bova

Raoul Bova nasce a Roma il 14 agosto del 1971. Allo stato attuale ha dunque 50 anni. Il suo segno zodiacale è Leone. E’ alto 1,81 metri per un peso forma di circa 80 chili.

Prima di fare l’attore e regista è stato un nuotatore. Lasciata la carriera sportiva si dedica al cinema e alla tv. E’ considerato uno dei sex symbol del cinema italiano.

Compagna, ex noglie, figli, Instagram, la vita privata di Raoul Bova

Raoul Bova si sposa nel 2000 con Chiara Giordano dopo una convivenza di tredici anni. Con Chiara ha due figli: Alessandro Leon e Francesco. Il matrimonio finisce dopo l’incontro con l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales nel 2013 Raoul. I due si erano conosciuti sul set del film Immaturi-il viaggio.

Dalla loro relazione sono nate due bambine: Luna, il 2 settembre 2015 e Alma il 1 novembre 2018. Nell’estate 2020, Raoul e Rocio hanno trascorso alcuni giorni in Puglia in cerca di una location per le nozze. Nozze che non sono ancora avvenute.

Come tutti i personaggi pubblici, anche lui ha un account ufficiale su Instagram.

Madre, padre, sorelle, Calabria, la famiglia di Raoul Bova

Raoul Bova ha perso i genitori nell’arco di due anni. Nel 2018 è morto il padre Giuseppe Bova, ex dipendente Alitalia originario di Roccella Jonica (Calabria). Poi, a fine 2019, se ne è andata anche la madre Rosa Bova, originaria di Acerra (in Campania).

Raoul aveva un ottimo rapporto: con il padre: “È stato un ottimo padre, ma avrei voluto conoscerlo meglio”. La scomparsa della madre lo ha però lasciato in uno stato di profonda angoscia, ha raccontato in un’intervista a Verissimo. Soprattutto perché attorno alle circostanze della sua morte resta un alone di mistero. “Mia madre forse è morta di Covid, ma non lo dicono”. Raoul Bova è insomma convinto che ci sia qualcosa di strano e di nascosto sulla morte di mamma Rosa.

Bova ha anche due sorelle, che si chiamano Daniela e Rosa.