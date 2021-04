Raoul Bova chi è, figli, età, moglie, vita privata, Instagram, film, il nuoto, la morte dei genitori

Raoul Bova chi è, figli, età, moglie, vita privata, Instagram, il nuoto, film, la morte dei genitori. L’attore romano noto per la sua bravura e bellezza è opsite stasera a Felicessima Sera con Pio e Amedeo.

Dove e quando è nato ed età di Raoul Bova

Raoul Bova nasce a Roma il 14 agosto del 1971. Il suo segno zodiacale è Leone. Prima di fare l’attore e regista è stato un nuotatore. Lasciata la carriera sportiva si dedica al cinema e alla tv. E’ considerato uno dei sex simbol del cinema italiano.

Peso, altezza e Instagram di Raoul Bova

L’attore è alto 181 centimetri e pesa 80 chili. Non ha tatuaggi. Il suo profilo Instagram ufficiale è @raoulbovagram. I follower della pagina sono 748mila.

Raoul Bova, dal nuoto al cinema: la carriera

Figlio di genitori con origini calabresi e campane, Raoul si diploma all’Istituto Magistrale “Jean Jacques Rouseau” per poi dedicarsi al nuoto. All’età di 15 anni vince i campionati giovanili nei 100 metri dorso. Dopo il diploma si iscrive all’Isef ma non termina gli studi. Dopo il servizio militare nel corpo dei Bersaglieri si iscrive alla scuola di recitazione di Beatrice Bracco per intraprendere la carriera di attore.

Il suo primo ruolo da protagonista è nel film “Un piccolo grande amore” di Carlo Vanzina nel 1993. Dopo altri piccoli ruoli in diversi film ottiene il suo primo ruolo di protagonista nel 1993 nel film Piccolo grande amore di Carlo Vanzina. Nel 1996 è il protagonista del cult poliziesco Palermo Milano solo andata. In tv partecipa a La piovra 7-indagine sula morte del commissario Cattani.

Nel 2002 lavora in un film di Silverster Stallone: Avenging Angelo. Nel 2008 è il protagonista del film campione di incassi Scusa ma ti chiamo amore di Federico Moccia dove recita con Michela Quattrociocche e del seguito Scusa ma ti voglio sposare .

Al cinema lo vediamo anche insieme a Elio Germano nel film La nostra vita del 2010. Nel 2011 inoltre recita insieme a Paolo Conticini nella miniserie di successo Come un delfino. partecipa poi al film Nessuno mi può giudicare con Paola Coltellesi con la quale lavorerà anche in Scusate se esisto del 2014.

Sempre nel 2014 lavora nella pellicola Fratelli Unici con Luca Argentero, Carolina Crescentini, Giusy Buscemi e Miriam Leone.

Raoul è anche un regista, doppiatore e produttore di serie tv. Nel 2010 è nominato Ambasciatore di buona volontà dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

Raoul Bova, moglie e figli

Raoul Bova si sposa nel 2000 con Chiara Giordano dopo una convivenza di tredici anni. Con Chiara ha due figli: Alessandro Leon e Francesco. Il matrimonio finisce dopo l’incontro con l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales nel 2013 Raoul. I due si erano conosciuti sul set del film Immaturi-il viaggio. Dalla loro relazione sono nate due bambine: Luna, il 2 settembre 2015 e Alma il 1 novembre 2018. Nell’estate 2020, Raoul e Rocio hanno trascorso alcuni giorni in Puglia in cerca di una location per le nozze. I due infatti, a quanto pare sono pronti a fare il grande passo.

La morte dei genitori

Raoul Bova ha perso i genitori nell’arco di due anni. Nel 2018 è morto il padre. Poi, a fine 2019, se ne è andata anche la madre. Raoul, con il padre aveva un ottimo rapporto: “È stato un ottimo padre, ma avrei voluto conoscerlo meglio”. La scomparsa della madre lo ha però lasciato in uno stato di profonda angoscia, ha raccontato in un’intervista a Verissimo. Soprattutto perché attorno alle circostanze della sua morte resta un alone di mistero. “Mia madre forse è morta di Covid, ma non lo dicono”. Raoul Bova è insomma convinto che ci sia qualcosa di strano e di nascosto sulla morte di mamma Rosa.