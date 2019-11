ROMA – Lutto per Raoul Bova: è morta la madre Rosa. Lo ha annunciato lo stesso attore su Instagram, pubblicando una foto che li ritrae insieme qualche tempo fa. “Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…”, ha scritto Bova a corredo del tenero scatto in bianco e nero.

Moltissimi i messaggi di cordoglio arrivati al post anche da personaggi del mondo dello spettacolo come Valeria Marini, Antonella Clerici e Laura Pausini. Tra i post, anche quello, dolcissimo della compagna di Bova, madre delle sue figlie Sophia e Luna, Rocio Muñoz Morales, che ha scritto parole dedicate alla suocera: “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata una “anima rock” come dicevo sempre io”.

Per l’attore è il secondo lutto in meno di due anni. Nel 2018, infatti, era morto il padre, Giuseppe. Di lui Roaul Bova aveva parlato a Verissimo: “Mio padre è volato in cielo pochi mesi fa. Prima di morire, era riuscito a trovare un equilibrio zen, viveva in campagna facendo l’orto, con le sue caprette. Viveva da solo e stava bene. Per me era un pilastro. Non parlarci più, anche se ci parlo ancora, mi ha fatto molto male. So che lui amava i suoi nipoti, Luna in particolare, e quindi mi vuole forte e sorridente. I contrasti con lui sono stati davvero pochi. Sono stati più i consigli che mi ha dato e le confessioni che gli ho fatto. Dava sempre un significato importante a ciò che viviamo. Spesso diamo importanza alle piccole cose”. (Fonti: Instagram, Verissimo)