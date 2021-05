Raoul Bova sarà il nuovo Don Matteo. Terence Hill lascia dopo 12 stagioni

Blitz dice

Funivia Mottarone, oggi i titoli intrisi di fatti e sentimenti: “Uccisi per 140 mila euro“, “Vittime dell’avidità”…E le rivelazioni: “Scelta nota a tutti i dipendenti” (quella di disattivare i freni di emergenza per far andare l’impianto) e “Incuria e soldi pubblici” come retroscena. Addirittura chiamata in causa la crisi della “Etica capitalista” (che in realtà […]