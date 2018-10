ROMA – RDS Social TV da oggi è disponibile in HD sul satellite gratuito al canale 50 del telecomando Tivùsat. RDS Social TV nasce per unire l’ascolto della radio alla scoperta dei contenuti social più coinvolgenti degli artisti musicali in programmazione su RDS 100% Grandi Successi.

Lo streaming audio è accompagnato infatti da una serie di input visivi contestuali (immagini e video) tratti dai profili ufficiali Instagram e Facebook degli artisti presenti nella playlist RDS, opportunamente selezionati editorialmente per il pubblico della radio. Durante i talk dei conduttori, le news e in tutti i momenti non musicali viene proposta una scelta di contenuti tratti da rds.it, dai profili social di RDS e degli speaker protagonisti delle varie fasce di conduzione.

Con l’arrivo di RDS Social TV, i canali visibili sulla piattaforma diventano 107, di cui 40 in HD.

Accedere a Tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo certificato tivùsat HD (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13° Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM.