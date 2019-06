Realiti, Enrico Lucci e la palpatina a Valeria Marini VIDEO

ROMA – Valeria Marini ospite di Enrico Lucci durante l’ultima puntata di Realiti, la trasmissione di Raidue sui personaggi italiani. “Sei molto attiva sui social”, le dice Lucci. “Sì, hai visto il video di quando metto l’intimo nel freezer?“. A un certo punto il microfono fa i capricci e Lucci si butta sopra di lei per sistemarlo con la mano che le tocca il seno.

La scorsa settimana Valeria è stata invece ospite di Pierluigi Diaco a Io e te. “Feci un incidente stradale molto brutto dopo una tournée teatrale. Mi feci male e finii in coma”, ha rivelato. Poi ha risposto alle domande privatissime, come quella sul suo flirt giovanile con Jovanotti. “Eravamo ragazzini, lui era come oggi: pieni di vita, fantastico”. (Fonte Realiti).