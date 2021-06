Reazione a catena gaffe, le Pignolette e la scena muta sulla Divina Commedia di Dante Alighieri

Gaffe a Reazione a catena, il programma quiz di Rai Uno condotto da Marco Liorni. Le concorrenti Pignolette sono cadute sulla Divina Commedia, l’opera fondamentale della letteratura italiana scritta da Dante Alighieri.

La gaffe è andata in scena durante la puntata della nuova edizione del programma andata in onda lunedì 21 giugno. Il quiz ha visto la sfida tra le Pignolette e i Padri Padrini. E sono state proprio le prime a mettere in imbarazzo il conduttore Marco Liorni.

Reazione a catena gaffe: che cosa ha scritto Dante? Silenzio sulla Divina Commedia

I suggerimenti per indovinare erano: ‘chi’, ‘cosa’, ‘è’, ‘scritta’, ‘Dante’, ‘Alighieri’. La risposta giusta era ‘la Divina Commedia’, ma le concorrenti non ce l’hanno fatta ad indovinarla. E alla fine Marco Liorni ha chiosato: “La Divina Commedia! Son0 quelle cose che non ti vengono, proprio qui, quando servirebbe di più. Peccato!”.

Se lui è stato benevolo, meno benevoli sono stati gli spettatori sui social. “Come si fa… parliamo di Dante Alighieri!”, ha commentato qualcuno. E ancora: “No su Dante non le perdono!”, e: “Ma come si può cadere sulla divina commedia”.

Reazione a catena gaffe, il precedente con la Gioconda di Leonardo da Vinci

Del resto solo pochi giorni prima sempre a Reazione a Catena era andata in scena un’altra dimostrazione di ignoranza. I Molluschi di Genova erano arrivati al torneo dei campioni. Alla domanda su chi avesse dipinto la Gioconda, però, hanno fatto scena muta. Leonardo da Vinci e Dante Alighieri, insomma, non sembrano riscuotere un grande successo tra i concorrenti del programma Rai.