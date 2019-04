ROMA – L’ex concorrente del Grande Fratello, Rebecca De Pasquale, a Radio Cusano Campus spiega: “Non voglio fare l’opinionista del Gf, ma mi piacerebbe molto rientrare dentro la casa come concorrente per far capire agli altri che cos’è la semplicità, me lo chiedono in molti. Lo scorso anno potevo rientrare perché lo show stava subendo un calo di ascolti ma alla fine è saltato tutto. In tv ho fatto poco dopo il Gf, ho un bel curriculum ma non importa a nessuno. Lavoro come colf e dog sitter e a tutti quelli che credono di sfondare con il Gf dico di andarci coi piedi di piombo perché la realtà è molto più amara”.

Rebecca De Pasquale, concorrente transgender del Grande Fratello 2014, prosegue: “Non volevo partecipare al Grande Fratello, ma gli amici mi hanno costretto a fare il provino per spronare la gente che ha vissuto una storia simile alla mia a farsi forza. Dopo tre mesi dal provino fui chiamata a Roma dopo che gli autori valutarono la mia storia e il mio percorso e da lì entrai dentro la casa più famosa d’Italia dove fui amata un po’ da tutti. Non mi aspettavo nulla da questa partecipazione perché io dalla vita non mi aspetto mai niente, penso che tutto si basi soltanto sul destino e sulla fortuna: vivo godendomi gli attimi e le esperienze che mi si presentano senza fare programmi, prendo quello che viene”.

“L’ingresso e l’uscita dalla casa sono gli attimi che ricordo con più gioia perché la permanenza l’ho vissuta come se fossi stata a casa mia, in maniera naturale e spontanea, facevo da mamma a tutti i concorrenti ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Dentro la casa facevo coppia con Simone con il quale avevo stretto una grande amicizia e mi sento ancora con Valentina Bonariva e con Mary Falconieri”.

Sul GF 2019 Rebecca spiega: “Sono stata madrina ufficiale dei casting del nuovo GF, già da quando sono uscita dalla casa nel 2014 mi sono occupata in parte della selezione dei concorrenti quindi devo guardarlo per forza ma purtroppo ci sono tanti commenti negativi da parte di ragazzi che mi scrivono di vedere solo persone note all’interno della casa quando loro magari provano ad entrare da anni ma io purtroppo non posso farci nulla perché questo format, ovvero mescolare gente più o meno nota con gente comune, lo ha scelto Barbara D’Urso, forse per far vedere come un vip si comporta dentro la casa con un nip”.

E dopo il Gf? “Dopo la mia partecipazione come concorrente all’interno della casa non ho fatto più niente in tv. Non mi aspettavo di sfondare e fare chissà che cosa ma mi hanno fatto fare solo due ospitate nel programma della D’Urso, una puntata di Caduta Libera con Gerry Scotti e la prima puntata di Ciao Darwin nel 2016: questa è stata l’ultima volta che sono andata in televisione. Poi sono stata contattata anche da Masterchef visto che mi piace molto cucinare, ho fatto anche dei provini ma alla fine non sono stata presa: c’è qualcosa o qualcuno che mi tarpa le ali, sarà il buco nero che porta negatività!”.