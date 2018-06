ROMA – Dopo la coppia Michelle Hunziker-Aurora Ramazzotti un’altra figlia celebre a Mediaset: parliamo di Rebecca Staffelli, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] figlia dell’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, che debutta da conduttrice su Mediaset.

La diciannovenne rampolla di Valerio Staffelli farà la sua prima esperienza come conduttrice su La5 in occasione dei Mondiali in Russia 2018.

Dopo essere stata opinionista a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, Becky Staffelli, come viene chiamata, sarà la padrona di casa di Colpo di tacchi, striscia quotidiana sul canale 30 del digitale terrestre, spiega Libero Quotidiano: “Parleremo del lato rosa del calcio – ha annunciato su Instagram – e di tutte le curiosità legate alla vita dei calciatori, alle loro vacanze, alle loro compagne, ai loro social…”.