Red Canzian chi è, dove e quando è nato, età, vita privata, ex fidanzate, mogli e figli, Stefano D’Orazio, Pooh

Chi è Red Canzian, dove e quando è nato, età, vita privata, Stefano D’Orazio, i Pooh, le ex fidanzate, le mogli e i figli del cantante e musicista. Red Canzian infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nato, età e biografia di Red Canzian

Red Canzian, pseudonimo di Bruno Canzian, è nato a Quinto di Treviso il 30 novembre del 1951, è un compositore, cantante, polistrumentista e produttore discografico italiano e ha 69 anni di età. Nasce da Giovanni e Caterina Schiavinato, in una villa nobiliare in cui la sua famiglia, economicamente non agiata, viveva insieme ad altre. Comincia a suonare la chitarra in piena epoca beat e nella seconda metà degli anni sessanta partecipa ad alcuni concorsi in Veneto, quando approda nel gruppo musicale dei Prototipi. Con il gruppo trevigiano dei Capiscum poi Red Canzian pubblica un LP progressive intitolato Appunti per un’idea fissa.

Red Canzian, i Pooh e Stefano D’Orazio

Red Canzian milita per un breve periodo negli Osage Tribe, dopodiché partecipa al provino per entrare a far parte dei Pooh. Il 15 febbraio 1973 viene convocato dai Pooh, che stanno cercando un bassista per sostituire Riccardo Fogli e hanno già visionato più di trecento musicisti. Il provino avviene nella lavanderia di un albergo di Roncobilaccio in cui c’era una parete con tantissimi rotoli di carta igienica e proprio per questo di buona acustica. Red si presenta senza basso, tuttavia c’è un Fender bianco lasciato da Fogli: pur non avendo mai suonato il basso, Red dimostra di possedere talento, e da quel giorno entra a far parte dei Pooh di Stefano D’Orazio, Facchinetti e Battaglia.

Vita privata, ex fidanzate, mogli e figli di Red Canzian

Per quanto riguarda la sua vita privata, Red Canzian in passato ha avuto storie d’amore con Marcella Bella nel 1973, con Patty Pravo nel 1976, con Loredana Bertè nel 1977. Poi anche con Mia Martini e con Serena Grandi. Red Canzian è sposato dal 9 luglio 2000 con Beatrice “Bea” Niederwieser e ha una figlia, Chiara, mentre Bea ha un figlio, Philipp Mersa, il quale poi, quando debutterà nel mondo della musica come batterista, si farà chiamare semplicemente Phil Mer.

Chiara, nata nel 1989 dal primo matrimonio di Red con Delia Gualtiero (compagna del musicista dal 1980 e sposata il 29 giugno 1986; separati dal 1992), oltre ad essere la ragazza immortalata sulla copertina del cd “Ascolta”, nel 2008 ha esordito nel mondo della musica con il singolo “Novembre ’96”.

Con la prima moglie Delia, Red ha collaborato anche musicalmente, come produttore dei suoi dischi. Phil, nato nel 1982 e figlio di Beatrice, è batterista di un gruppo rock (Capsicum Tree, che sono stati prodotti da Canzian per il loro album d’esordio Eternal Life) e turnista. Ha suonato, infatti, nelle tournée di diversi artisti, tra cui Pino Daniele, Patty Pravo, Malika Ayane, Francesco Renga e Pooh.

Dove vive Red Canzian e la scelta di diventare vegano

Nel 1992, complice un libro sui bonsai comperato in autogrill, diventa un appassionato di questo settore e decide di pubblicare un manuale sulla coltivazione dei bonsai. Vive dal 1986 in una villa sulle sponde del fiume Sile a Sant’Elena di Silea (TV), sulle cui sponde Canzian è nato e cresciuto. Dopo essere stato vegetariano per 15 anni, dal 2009 è diventato vegano per motivi etici.