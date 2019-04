ROMA – Red Ronnie si è operato alle corde vocali. A dare l’annuncio è stato il diretto interessato tramite il profilo Instagram: “Sto per andare a fare l’intervento a una corda vocale. Quindi vi saluto in voce, finalmente non potrò più parlare, ma tra i Roxy Bar fan e mia figlia sono pieno di lavagnette, pennarelli e post-it per poter scrivere senza parlare. Stranamente, visto che ho deciso di fare l’intervento, la mia voce sta meglio: è sempre così, come quando ti si rompe la macchina e vai dal meccanico, poi va e ti chiede dov’è il difetto. Ragazzi, allore: che bello! Avere la scusa per non dire niente per me è bellissimo, poi io amo ascoltare… Non è un problema: mi chiuderò in casa, monterò video che sono in arretrato pazzesco”.

Qualche ora dopo, sempre attraverso i social network, Red Ronnie ha usato i post-it per aggiornare amici e fans sulle sue condizioni di salute: “Grazie degli auguri. Intervento ok. Fra una settimana capirò come sarà la mia voce. Ciao”. L’operazione è andata per il verso giusto e il conduttore del Roxy Bar ha ricevuto centinaia di messaggi di auguri e di buona guarigione. (fonte INSTAGRAM)