Reggiseni a Mediaset: sono di Panicucci, D'Urso e Chiambretti

ROMA – Tre reggiseni abbandonati nei corridoi di Mediaset con i nomi dei proprietari scritti sopra hanno generato un piccolo mistero, presto svelato. Su uno c’era il nome di Federica Panicucci, sull’altro quello di Barbara D’Urso e sul terzo quello di Piero Chiambretti. Proprio quest’ultimo nome ha insospettito quelli che passavano e trovavano lo stendino abbandonato a Cologno Monzese con gli indumenti tipicamente femminili.

A spiegare cosa è accaduto è stato Ivan Rota su Novella 2000, che sottolinea come i reggiseni non fossero per i conduttori, ma per le ospiti dei loro programmi. Rota scrive che gli indumenti intimi erano “accompagnati dalle scritte Piero Chiambretti, Barbara D’Urso e Federica Panicucci”. Cosa c’entra Chiambretti? “L’arcano è stato presto svelato: erano destinati a tre donne ospiti dei programmi dei tre conduttori”.