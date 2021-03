Remo Girone chi è: dove vive, malattia, età, moglie, figli, vita privata dell’attore de La Piovra

Chi è Remo Girone: dove vive, malattia, età, moglie, figli, vita privata dell’attore ospite a Oggi è un altro giorno. Ospite il 24 marzo 2021 della trasmissione di Rai 1, condotta da Serena Bortone. L’attore è famoso principalmente per aver interpretato Tano Cariddi ne La Piovra, serie tv che ha riscosso grandissima fortuna.

Remo Girone, età e biografia: dove è nato, moglie e figli

Remo Girone è nato ad Asmara, in Eritrea, il 1 dicembre 1948. Ha dunque 72 anni ed è del segno zodiacale del Sagittario. Asmara è la capitale dell’Eritrea e Remo è nato lì perché figlio di emigrati. L’Eritrea è stata una delle colonie italiane in Africa dal 1890 al 1941.

Ed è proprio ad Asmara che Girone passa infanzia e adolescenza, muovendo i primi passi nel mondo teatrale. A tredici anni si trasferisce a Roma per gli studi superiori. Dopo la maturità frequenta la facoltà di Economia e Commercio, ma gli studi universitari durano poco. Si iscrive infatti all’Accademia nazionale d’arte drammatica per diplomarsi in recitazione.

Remo Girone sappiamo è sposato dal 1982 con Victoria Zinny, attrice argentina. L’attore italiano e la moglie hanno una figlia di nome Veronica. Veronica a sua volta ha sposato un giapponese, da cui ha avuto tre figli. Veronica e il marito hanno poi divorziato, ma è rimasta a vivere a Tokyo.

Remo Girone vita privata: la malattia, La Piovra, dove vive ora

Remo Girone e la moglie vivono a Roma, nonostante figlia e nipoti vivano in Giappone.

Per quanto riguarda la vita privata di Remo Girone, impossibile non citare la grave malattia con cui ha combattuto. Ha infatti avuto un tumore alla vescica mentre girava La Piovra. Dopo anni di convivenza con la malattia, Remo si è salvato dopo una lunga operazione a Padova. In quella occasione, ha confessato successivamente, ha pregato anche Dio, nonostante non si professi un grande credente.

L’episodio del tumore è indissolubilmente legato a La Piovra. Su suggerimento della moglie (poi accolto da sceneggiatori e autori), il personaggio di Tano Cariddi che venne fatto apparire nell’ultima scena della serie e poi tornò nella stagione successiva.