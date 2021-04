Remo Girone chi è, età, moglie, Victoria Zinny, figli, altezza, malattia, dove vive, vita privata

Remo Girone chi è, età, figli, altezza, malattia, Victoria Zinny, vita privata, film, La Piovra, il doppiaggio. L’attore è ospite insieme alla moglie Victoria Zinny da Serena Bortone su Rai Uno a Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nato, età e altezza di Remo Girone

Remo Girone nasce il 1 dicemnre 1948 ad Asmara in Eitrea da figli di emigrati italiani. L’attore ha quindi 72 anni, è del segno zodiacale del Sagittario ed è alto 185 centimetri. Remo Girone trascorre l’infanzia ad Asmara e fin da giovanissimo partecipa a spettacoli teatrali recitando poesie e brani drammatici con grande successo. In una recensione sul Giornale dell’Eritrea del 1957, un critico scrive: “Ricordatevi di questo ragazzo, diventerà un grande attore”.

Remo Girone, studi e carriera

A tredici anni Girone lascia l’Eritrea e si trasferisce a Roma per gli studi superiori. Dopo la maturità frequenta la Facoltà di Economia e Commercio senza mai concludere gli studi. Si iscrive infatti all’Accademia nazionale d’arte drammatica per diplomarsi in recitazione.

Oltre al teatro e al cinema, Remo è popolarissimo per le serie tv. Lavora con Enrico D’Amato per Romeo e Giulietta di William Shakespeare, con Luca Ronconi per Mirra di Vittorio Alfieri e Orazio Costa per Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller.

L’esordio sul grande schermo è con l’ungherese Miklós Jancsó in Roma rivuole Cesare del 1972. Segue L’anticristo (1974) di Alberto De Martino. Il primo ruolo da protagonista gli è offerto da Marco Bellocchio per Il gabbiano del 1977 di Cechov.

Seguono poi Corleone (1978) e Giocare d’azzardo (1982) rispettivamente di Pasquale Squitieri e Cinzia TH Torrini.

Remo Girone e il successo con La Piovra

Il grande successo che lo fa conoscere al pubblico popolare arriva con La Piovra 3 nel 1987. Lui è Tano Cariddi, uno personaggi più cattivi e nel contempo interessanti. Tale personaggio lo impegna anche nella quarta, quinta, sesta e decima edizione della serie. Nella settima edizione è però costretto a recitare solo una piccola parte perché malato.

Prima de La piovra, Remo Girone era apparso in altre serie televisive fra cui Il garofano rosso, Che fare? e Delitto di stato. Dopo appare in sceneggiati come Lo scialo (1987), Una vittoria (1988) Dalla notte all’alba (1991), Carlo Magno (1993), Morte di una strega (1995), Dio vede e provvede (1996), Fantaghirò 5 (1996), Morte di una ragazza perbene (1999), L’elefante bianco (Rai 1998) di Gianfranco Albano, Il Grande Torino (2005), Questa è la mia terra (2006) e nella fiction televisiva Diritto di difesa (2004).

Remo conduce anche Settimo Squillo su Telemontecarlo nel 1991 insieme alla moglie, l’attrice argentina Victoria Zinny.

Grazie alla notorietà acquisita con La Piovra recita in Diceria dell’untore (1990), Il viaggio di Capitan Fracassa (1990), L’angelo con la pistola (1992), Marquise (1997), Giochi d’equilibrio (1998), Li chiamarono… briganti! (1999), Il sole nero (2007) Heaven (2002), Le valigie di Tulse Luper – La storia di Moab (2003).

E ancora: nel 2008 è tra gli interpreti della fiction Le ali. A teatro interpreta la nota commedia Fiore di cactus insieme ad Eleonora Giorgi. Nel 2009 fa un cameo nel film Italians. Nel 2011 è coprotagonista assieme a Toni Servillo ne Il gioiellino sul crac della Parmalat. Nel 2013 torna al cinema con Benvenuto Presidente! con Claudio Bisio. Nel 2019 interpreta Enzo Ferrari nel film Le Mans ’66 – La grande sfida insieme a Matt Damon e Christian Bale.

Remo gironi doppiaggio e malattia

Come doppiatore, Remo è presente nella versione italiana del film d’animazione Disney Pocahontas (1995) dove presta la voce, anche cantando, al grande capo pellerossa Powhatan, e nel film di Ridley Scott Le crociate – Kingdom of Heaven, dove doppia Saladino.

Durante le riprese de La Piovra 7, Remo scopre di avere un cancro alla vescica. Furono i medici a consigliargli di sopporsi immediatamente ad una lunga operazione.ì che gli salvò la vita.

Remo Gironi, dove vive, moglie e figli

Remo Gironi, nel 1982 ha sposato l’attrice argentina Victoria Zinny. I due hanno due figli: Karl, anch’esso attore nato nel 1964 e Veronica.

In realtà, i due figli sono della moglie e nati da una relazione precedente con il pittore francese Jacques Harvey. L’attore italiano però li ha sempre cresciuti come se fossero figli anche suoi. Remo Girone e la moglie vivono a Roma nonostante figlia e nipoti vivano in Giappone.