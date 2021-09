Renato Natale chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza, carica di sindaco di Casal di Principe, Roberto Saviano. Natale sarà uno degli ospiti di Zona Bianca, in onda su Rete 4 alle ore 21:20.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Renato Natale

Renato Natale è nato il 26 agosto 1950 (età 71 anni) a Casal di principe. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Renato Franco Natale è un medico, politico e attivista italiano, sindaco di Casal di Principe dal 9 giugno 2014 dopo esserlo brevemente stato tra il 1993 e il 1994.

La moglie, i figli: la vita privata di Renato Natale

Sappiamo che è sposato e ha figli ma è molto riservato in merito quindi non possiamo riportare altre informazioni. Natale mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata proprio per tutelare la sua famiglia nel corso della lotta alla camorra.

Renato Natale, Roberto Saviano e la lotta alla camorra

È considerato il primo e unico Sindaco di Casal di Principe ad aver posto come priorità assoluta la trasparenza e la lotta alla camorra nella terra dei Casalesi, così come ha scritto Roberto Saviano in Gomorra.

La sua prima gestione politica è stata brevissima, spezzata poco dopo l’uccisione del parroco ed amico Don Giuseppe Diana, oggi simbolo dell’anticamorra.