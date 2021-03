Repubblica-Ceca Italia, streaming e diretta Tv: dove vedere la partita degli europei Under 21 (foto Ansa)

Oggi, mercoledì 24 marzo, l’Italia Under 21 giocherà contro la Repubblica Ceca nella prima partita del gruppo B. La partita si giocherà alle 18 e si potrà vedere in diretta su Rai 2. In streaming Repubblica Ceca-Italia si potrà vedere su RaiPlay.

Repubblica-Ceca Italia, le probabili formazioni della partita degli Europei Under 21

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Jedlicka; Holik, L. Krejci, Plechaty, Sadilek; Janosek, Havelka; Vanicek, Karabec, Bucha; Sasinka. ALL.: Krejci. A DISP.: Kovar, Trmal, Vitik, Chalus, Fukala, Granecny, Lingr, Kohut, Ostrak, Sulc, Zitny, Drchel.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Lovato; Bellanova, Pobega, Tonali, Rovella, Sala; Cutrone, Scamacca. ALL.: Nicolato. A DISP.: Plizzari, Cerofolini, Zappa, Frabotta, Marchizza, Ranieri, Pirola, Frattesi, Maggiore, Ricci, Colombo, Raspadori.

ARBITRO: Higler (Paesi Bassi)

Europei Under 21: calendario, girone e partite Italia

L’Italia, dunque. In che girone son finiti gli azzurri? L’Italia è nel girone B con Repubblica Ceca, Slovenia e Spagna.

Gli azzurri giocheranno il 24 marzo contro la Repubblica Ceca, il 27 contro la Spagna e il 30 contro la Slovenia.

Quindi, ricapitoliamo:

24 marzo, Italia-Repubblica Ceca

27 marzo, Italia-Spagna

30 marzo, Italia-Slovenia

L’Italia, come detto, è nel girone B e se dovesse arrivare prima o seconda passerebbe ai quarti di finale contro la prima o la seconda del girone D. Il girone D è il girone di Portogallo, Croazia, Inghilterra e Svizzera.

Europei Under 21: l’elenco dei convocati dell’Italia