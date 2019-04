ROMA – Rettifichiamo quanto scritto nell’articolo pubblicato su BlitzQuotidiano il 17 aprile 2019 dal titolo Amici, Loredana Bertè lascia il programma. Al suo posto Al Bano, Vanoni o Ferilli?: la cantante non lascerà il programma condotto da Maria De Filippi.

E’ stata la stessa interprete, reduce dal successo del Festival di Sanremo con il suo brano Cosa ti aspetti da me, molto apprezzato dal pubblico, a rassicurare i propri fan con un post sui social pubblicato all’indomani delle voci sui quotidiani e siti web, rilanciate anche da BlitzQuotidiano.

Loredana Bertè ha chiarito che continuerà a partecipare al talent di Canale Cinque in qualità di giudice sino al termine del programma, e allo stesso tempo porterà avanti la propria tournée nei teatri di tutta Italia, iniziata nel novembre 2018, che andrà avanti fino al prossimo settembre.

“Volevo rassicurare tutti i miei fans – ha scritto Loredana Bertè su Facebook -. Non ho alcuna intenzione di ABBANDONARE AMICI….dovrò mancare solo per una puntata a causa del mio LiBerté Tour già in corso ma per il resto mi troverete là su quella sedia tutti i sabati fino alla fine del programma…

