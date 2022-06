Chi è Riccardo Cocciante: età, dove è nato, carriera e vita privata del cantante di Margherita e Bella senz’anima. Il cantautore è tra gli ospiti di Una voce per Padre Pio, lo show dedicato alla glorificazione del santo di Pietrelcina in prima serata questa sera, sabato 25 giugno 2022, su RaiUno. Conduce Mara Venier.

Dove e quando è nato, peso, altezza: biografia di Riccardo Cocciante

Riccardo Cocciante nasce a Ho Chi Minh, Vietnam, il 20 febbraio 1946, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Ha 76 anni ed è alto 167 cm per un peso forma di 60 kg.

Padre italiano originario di Rocca di Mezzo (in Provincia dell’Aquila) e madre francese. A undici Cocciante anni emigra con la famiglia a Roma dove frequenta il Lycée Chateaubriand. È in Italia che si forma artisticamente, anche se manterrà sempre, grazie alla madre, una sorta di “doppia identità” italo-francese: in Francia è noto come Richard Cocciante.

Bella senz’anima, Notre Dame: la carriera di Riccardo Cocciante

Nel corso della sua lunga carriera, Riccardo Cocciante ha scritto molti brani memorabili: il suo primo successo, Bella senz’anima, risale al 1974, ma è ancora un’inno all’amore apprezzato in tutto il mondo. Tra i suoi brani più famosi si ricordano anche Cervo a primavera, L’alba, Margherita, Questione di Feeling e Un nuovo amico.

Cocciante è anche l’autore delle musiche di Notre Dame de Paris, il musical ispirato al romanzo di Victor Hugo. Lo spettacolo, riscritto dal poeta Luc Plamondon, ha avuto un enorme successo sia in Francia che in Italia, dove ha debuttato nel 2002. A vent’anni dalla sua prima messa in scena a Roma, Notre Dame de Paris è ancora uno degli show più attesi.

Moglie Catherine Boutet, figli: la vita privata di Riccardo Cocciante

Riccardo Cocciante si è sposato nel 1983 con Catherine Boutet, ex funzionaria di una casa discografica parigina, che lo segue nella sua carriera e dalla quale, nel settembre 1990, ha avuto il figlio David.

Oltre che in Italia, Cocciante ha vissuto a lungo negli Stati Uniti e in Francia; più recentemente a Dublino, in Irlanda.