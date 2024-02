Riccardo De Rinaldis chi è, età, carriera, vita privata, fidanzata, curiosità

Riccardo De Rinaldis Santorelli, attore, si prepara a conquistare il pubblico con la sua partecipazione nella mini docu-serie “Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia”, in onda questa sera 13 febbraio su Rai 1. Ma chi è davvero Riccardo De Rinaldis? Scopriamo qualcosa in più sulla sua biografia, la carriera professionale e la vita privata.

Riccardo De Rinaldis età e breve biografia

Nato il 31 marzo 1999 a Pavia, sotto il segno dell’Ariete, Riccardo De Rinaldis Santorelli ha 24 anni. Ha trascorso la sua adolescenza nella sua città natale, frequentando il Liceo Scientifico Olivelli. Nonostante il suo sogno iniziale fosse quello di diventare un cantante, il destino lo ha portato verso la recitazione.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 2018, quando, a soli diciannove anni, viene scelto per il cast della miniserie “Non mentire” di Canale 5, dove interpreta il ruolo di Luca Molinari. Da allora, la sua carriera ha preso una rapida e promettente ascesa. Ha recitato in numerose produzioni televisive di successo, tra cui “Doc – Nelle tue mani” (2020), “Don Matteo” (2020), “Luce dei tuoi occhi” (2021) e “Vivere non è un gioco da ragazzi” (2022), dove ha interpretato il ruolo di Lele.

Non limitandosi al piccolo schermo, De Rinaldis ha anche fatto il suo ingresso nel mondo del cinema con il thriller “Headshot” nel 2023, dimostrando la sua versatilità come attore.

Vita privata, l’ex fidanzata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Riccardo De Rinaldis è stato legato sentimentalmente a Jenny De Nucci, nota al pubblico grazie alla sua partecipazione al reality show “Il Collegio”. La loro relazione è durata circa un anno, dal 2019 al 2020, ma al momento non è chiaro se l’attore sia single o impegnato in una nuova relazione.

Jenny Claudia De Nucci, nata il 27 maggio 2000 a Garbagnate Milanese, è un volto noto della televisione italiana grazie alla sua partecipazione a diversi programmi televisivi e alla sua carriera come attrice. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando alla prima edizione del reality show “Il Collegio”, che l’ha resa popolare tra il pubblico televisivo. La storia con Riccardo De Rinaldis è stata al centro di diversi gossip.

Instagram

Riccardo De Rinaldis ha un profilo Instagram che tiene aggiornato regolarmente.