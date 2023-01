Riccardo Fogli chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Pooh, biografia e carriera. Il cantante Riccardo Fogli è ospite oggi 8 gennaio del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nato, età, biografia di Riccardo Fogli

Riccardo Fogli è nato il 21 ottobre del 1947 a Pontedera, in provincia di Pisa. ò-.asHa 75 anni. Nel 1963 Fogli entra come bassista in una band chiamata The Slenders & Tony Rio e due anni dopo il gruppo viene scritturato da Leo Wächter. Nel 1965 la band si esibisce al Piper Club di Milano. Nello stesso periodo Fogli lavora come gommista. Durante l’esibizione a Milano, Fogli incontra la prima formazione dei Pooh. I musicisti della band chiedono al giovane bassista di entrare nella loro formazione in sostituzione di Gilberto Faggioli.

Moglie, figli, vita privata di Riccardo Fogli

La vita sentimentale del cantante e bassista è stata piuttosto movimentata. La storia più importante per il gossip è stata quella con Patty Pravo. Un amore che ha compromesso la sua presenza nei Pooh e causato la prima crisi con la moglie Viola Valentino. La storia con Patty Pravo non finì bene e Fogli è tornato con la moglie fino al 1992, quando si è scoperto che il cantante aspettava un figlio da un’altra donna, Stefania Brassi, conosciuta nel 1992. Questo ha causato la fine del matrimonio con Viola Valentino.

Attualmente è sposato con la modella, 30 anni più giovane di lui, Karin Trentini. Dall’unione con la Trentini è nata la sua seconda figlia, Michelle, nel 2012. Il primo figlio, Alessandro Sigfrido, è nato nel 1993 dalla relazione con l’attrice Stefania Brassi.

La carriera di Riccardo Fogli

Nel corso della sua carriera musicale, Fogli ha inciso complessivamente 32 album. Tra le canzoni dei Pooh cantate da Riccardo Fogli ci sono indimenticabili successi come Piccola Katy, Tanta voglia di lei, Pensiero e Noi due nel mondo e nell’anima. Raggiunto il successo con i Pooh, Fogli decide di intraprendere una carriera da solista che lo porta nel 1982 alla vittoria del . con il brano Storie di tutti i giorni. Il cantautore toscano ha partecipato a ben sei edizioni del Festival della canzone italiana: la prima volta nel 1974 con il brano Complici e l’ultima nel 2018 insieme a Roby Facchinetti con il brano Il segreto del tempo.

L’anno successivo, il 2019, è quello dell’Isola dei famosi. Fogli è stato uno dei protagonisti più chiacchierati di quella edizione per via delle indiscrezioni lanciate da Fabrizio Corona su un presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Nel 2004 Riccardo Fogli aveva partecipato ad un altro reality, vincendolo: la prima edizione di Rai Music Farm.

