Riccardo Fogli entra nella casa del Grande Fratello Vip, bestemmia ed esce. A meno di 24 ore di distanza dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, il cantante è stato squalificato dalla produzione per aver proferito un’espressione blasfema mentre conversava con Wilma e Charlie in cucina.

La bestemmia sarebbe stata pronunciata a voce alta e si è quindi potuta sentire chiaramente. Quindi, in linea con quanto già accaduto anche nelle passate edizioni, la produzione lo ha sanzionato con la pena massima della squalifica.

“Mediaset e Endemol Shine Italy – si legge sui profili social della trasmissione – si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco”.

Riccardo Fogli sì, Luca Salatino no

Resta però il precedente con Luca Salatino, graziato a ottobre scorso dalla produzione. Mesi prima dell’ingresso di Fogli nella Casa, Salatino aveva utilizzato un’espressione molto simile a quella valsa la squalifica al cantante, fermandosi appena in tempo: “Porco D…” lo si sente dire in un video che, già all’epoca aveva fatto il giro dei social.

In quel caso, non si sa per quale ragione, la produzione del reality decise di non intervenire. Peraltro senza neppure un’ammonizione.