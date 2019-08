Riccardo Fogli annuncia: “Dopo l’Isola dei Famosi voglio lasciare la televisione”

ROMA – Intervistato dal settimanale “DiPiù”, Riccardo Fogli, dopo la tormentata esperienza all’Isola dei Famosi annuncia di voler abbandonare la televisione:

“Sì voglio lasciare la televisione, al massimo accetterò di cantare in qualche programma di musica, un mordi e fuggi. Ho già dato!”.

E’ cambiato qualcosa con Karin Trentini dopo la diffusione della notizia del presunto tradimento? “A darmi dolore – spiega Riccardo Fogli al settimanale – è stato il fatto che si siano inventati una storia che non esiste e che ha provocato grande sofferenza a mia moglie e alla mia famiglia, ma dopo la partecipazione al reality il rapporto con Karin è cambiato in positivo”.

“Qual è il segreto per riprendere in mano le redini della vita? Non provare rancore nei confronti né di qualcuno né di qualcosa – spiega il cantante – Ero consapevole che, quando partecipi a un reality show, qualcuno può fare le pulci a casa tua: fa parte del gioco. A darmi dolore è stato il fatto che si siano inventati una storia che non esiste e che ha provocato grande sofferenza a mia moglie e alla mia famiglia, ma dopo la partecipazione al reality il rapporto con Karin è cambiato in positivo“.

Fonte: DiPiù.