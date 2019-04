ROMA – Riccardo Fogli ha dovuto rinunciare ad essere presente in studio a Verissimo per un malore improvviso. La notizia, annunciata a sorpresa sabato pomeriggio da Silvia Toffanin in diretta, aveva spaventato i fan dell’ex cantante dei Pooh.

Il giorno dopo però è stato lo stesso Riccardo Fogli a rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Il cantante ha pubblicato infatti su Instagram una foto dove è in compagnia dell’amico e collega Roby Facchinetti che tiene in mano un piatto e lo imbocca. “Per salvarti basta un amico“, scrive Fogli che nello scatto appare molto provato e dimagrito.

Proprio Facchinetti però, ospite poche ore dopo a Domenica In, ha svelato che il suo ex collega è “emotivamente provato” dopo l’esperienza in Honduras.

Ancora nessuna precisazione su quanto accaduto però al cantante che, come ha detto Silvia Toffanin, si è sentito male poche ore prima della registrazione della trasmissione di Canale 5, dove era atteso per la reunion dei partecipanti all’Isola dei Famosi. (fonte INSTAGRAM – RAI PLAY)