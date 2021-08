Riccardo Iacona chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Twitter, Presadiretta, biografia e carriera

Riccardo Iacona chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Twitter, Presa diretta, biografia e carriera. Il giornalista e conduttore televisivo Riccardo Iacona torna a condurre, questa sera 30 agosto, il programma Presa diretta, in onda su Rai3 dalle 21:20 con un nuovo ciclo di puntate.

Dove e quando è nato, età, biografia di Riccardo Iacona

Riccardo Iacona è nato a Roma il 27 aprile del 1957. Ha 64 anni. Dopo aver frequentato il Liceo Ginnasio Torquato Tasso di Roma, consegue la laurea al DAMS di Bologna. Tra il 1980 e il 1987 lavora come aiuto regista per la televisione e il cinema. Dal 1987 inizia a lavorare per Rai3.

Moglie, figli, Twitter, vita privata di Riccardo Iacona

Riguardo la vita privata di Iacona non si hanno molte informazioni. In un’intervista a TvZap del 2016 ha dichiarato: “La mia compagna è il motore del mio mondo”. Non si hanno informazioni riguardo la moglie ed eventuali figli. Non ha un profilo su Instagram e su Facebook. E’ molto attivo sul suo Profilo Twitter: @IaconaRiccardo.

Da giornalista Iacona ha vinto diversi premi e riconoscimenti, come il Premio Ilaria Alpi, il Premio Faiano e il Premio Città di S. Marinella.

La carriera di Riccardo Iacona

Dopo aver lavorato in diversi programmi come Scenario e Tempo Reale di Michele Santoro, Iacona lascia la Rai nel 1996 con Santoro. Diventa autore dei programmi Moby dick e Moby’s su Italia 1. Torna in Rai ancora con Santoro, con cui collabora in Circus e Sciuscià.

Si occupa di giornalismo d’inchiesta, realizzando diversi programmi su Rai3 come W gli sposi, W il mercato, W la ricerca e la serie di inchieste W l’Italia. Nel 2008 realizza due reportages sulla guerra in Afghanistan e sulla guerra del Kosovo, dal titolo La guerra infinita.

Dal 2009 conduce il programma di inchiesta Presa diretta su Rai3.