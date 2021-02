Riccardo Scamarcio parla della figlia Emily per la prima volta: “Un amore che va oltre me”

Riccardo Scamarcio parla della sua storia d’amore con Angharad Wood e della nascita della loro bimba Emily avvenuta la scorsa estate.

Sei mesi dopo essere diventato papà, l’attore racconta la gioia di essere genitore. Scamarcio rompe il silenzio dato che non ama molto parlare della sua vita privata e lo fa in un’intervista al Corriere della Sera in cui dice: “L’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te”.

Riccardo Scamarcio parla dell’amore per la figlia al Corriere della Sera

Al Corriere della Sera, Scamarcio racconta: “L’ amore filiale, da noi, si porta in modo fisico, ai bambini si mettono le mani sul volto, ci si parla in dialetto, si crea una lingua speciale con cui si supera il pudore tra padre e figlio”.

L’attore pugliese prosegue: “E’ qualcosa che conosco, ci sono cresciuto anche se mio padre non era estremamente affettuoso”.

A proposito di sua figlia rivela: “Sono diventato padre e ho capito che l’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te”.

“Avere un figlio è un amore ancestrale. E con la paternità al cinema non ho rallentato, anzi ho accelerato, lo porto a casa”.

Riccardo Scamarcio su Netflix dal 5 febbraio

L’occasione della chiacchierata è l’uscita del suo ultimo film, “L’ultimo paradiso”, diretto da Rocco Ricciardulli. La pellicola è prodotta da Lebowski e Silver Productions e sarà disponibile dal 5 febbraio su Netflix.

Riccardo è interprete, sceneggiatore e produttore.

Il film è ambientato nella sua Puglia tra mondo contadino e lotta di classe in un’Italia Anni Cinquanta. Il film è una storia d’amore.

Emily è il frutto dell’amore con Angharad Wood, testa di serie di un’agenzia di management per attori e scrittori e mamma di una ragazza di 15 anni.

La Wood ha 47 anni ed è inglese. Riccardo di anni ne ha 41.