ROMA – In occasione dei 50 anni dalla hit “La prima cosa bella” e della prima partecipazione al Festival di Sanremo del 1970, i Ricchi e Poveri, nella formazione originaria, torneranno sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2020. Angela Brambati, Angelo Sotgiu e soprattutto Marina Occhiena (che lasciò nel 1981) e Franco Gatti (se ne andò nel 2016) hanno deciso di tornare insieme per un progetto speciale che sarà annunciato e spiegato proprio al Festival il 5 febbraio, qualche ora prima della loro esibizione durante la seconda serata di questa edizione.

“Siamo qui tutti e quattro insieme – l’annuncio dei cantanti – per onorare l’affetto che il pubblico ci ha sempre dimostrato. Celebrare i 50 anni dal nostro primo grande successo, ‘La prima cosa bella’, è come ritrovarsi in famiglia dopo un lungo viaggio e rinsaldare un legame essenziale“. Un ritorno in grande stile dopo un episodio tragico. Angela, Angelo e Franco infatti avrebbero dovuto ricevere un Premio alla Carriera al Festival nel 2013, ma la loro partecipazione saltò a causa del ritrovamento del figlio di Franco Gatti senza vita.

Il gruppo, poi ridottosi a un trio e successivamente ad un duo, nasce in origine come quartetto polifonico, formato da due voci maschili e due femminili. Nella formazione iniziale, tre componenti su quattro sono di origini genovesi. I membri originari sono: Franco Gatti (Genova, 4 ottobre 1942), Angela Brambati (Mignanego, 20 ottobre 1947), Marina Occhiena (Genova, 19 marzo 1950) e il sardo Angelo Sotgiu (Trinità d’Agultu, 22 febbraio 1946), nato in provincia di Sassari e trasferitosi con la famiglia a Genova quando ancora neonato.

Nel 1981 il primo addio: Marina lascia il gruppo a causa di forti contrasti con Angela e tenta l’avventura da solista. Nonostante la defezione, i Ricchi e Poveri mantengono la loro compattezza e si presentano al Festival di Sanremo conquistando uno dei loro maggiori successi in assoluto, il noto pezzo intitolato ‘Sarà perché ti amo’. Il 4 maggio 2016 viene annunciato invece l’abbandono del gruppo da parte di Franco Gatti, dopo 48 anni di attività insieme, per dedicarsi appieno alla sua famiglia: “L’età avanza e non me la sento più di girare il mondo… Poi, da quando è mancato mio figlio è cambiato tutto”. Una decisione compresa da Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Ora però è arrivato il momento della reunion. (fonte AGI)