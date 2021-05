Ricky Tognazzi chi è, età, moglie, Simona Izzo, figli, genitori, vita privata, carriera e biografia

Chi è Ricky Tognazzi: età, moglie, Simona Izzo, figli, genitori, vita privata, carriera e biografia dell’attore e regista questa sera, 24 maggio, ospite a I Soliti Ignoti su Rai 1.

Dove è nato, età, genitori e biografia di Ricky Tognazzi

Riccardo Tognazzi, che tutti chiamano Ricky, è nato a Milano il 1 maggio 1955 (età 66 anni). Figlio d’arte, i suoi genitori sono Ugo Tognazzi, famoso attore, e Pat O’Hara, attrice e celebre ballerina irlandese. Dai due matrimoni successivi del padre ha avuto tre fratelli: si tratta di Thomas Robsahm, Gianmarco e Maria Sole.

Cresce nel mondo dello spettacolo e fin da bambino vede il cinema come suo percorso professionale. Studiare in Inghilterra e poi al Dams di Bologna. Si diploma all’Istituto di Stato per la Cinematografia e Televisione “Roberto Rossellini” di Roma. Inizia quindi a lavorare come aiuto regista in film di Luigi Comencini, Maurizio Ponzi e Pupi Avati. Da quel momento in avanti, lavora come regista, attore, produttore e doppiatore, sia per il grande schermo che per la tv.

Il debutto come regista è avvenuto nel 1987, con un episodio per la serie tv Piazza Navona. In seguito è regista anche di Piccoli equivoci, La scorta, Vite strozzate, Canone inverso.

Moglie, Simona Izzo, figli: la vita privata di Ricky Tognazzi

Dal primo matrimonio con Flavia Toso ha avuto una figlia, Sarah. In seguito, nel 1995 ha sposato la collega Simona Izzo, attrice e doppiatrice di successo. I due hanno deciso di non avere figli, visto che entrambi ne hanno uno. Insieme hanno lavorato per pellicole come Io no, Maniaci sentimentali, Camere da letto e molti altri.