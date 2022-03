Ricky Tognazzi chi è: moglie Simona Izzo, figli, vita privata, età, peso, altezza, vero nome e carriera dell’attore

Chi è Ricky Tognazzi: moglie Simona Izzo, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Tognazzi è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Dalle ore 14:00 su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Ricky Tognazzi

Ricky Tognazzi, all’anagrafe Riccardo Tognazzi, è un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Riccardo Tognazzi, questo il vero nome di Ricky, è nato a Milano il 1 maggio 1955 (età 66 anni). E’ alto 180 cm per un peso forma di 70 kg. Oggi sarà tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno su Rai 1.

La moglie e i figli, la vita privata di Ricky Tognazzi

Dal primo matrimonio con Flavia Toso ha avuto una figlia, Sarah. In seguito, nel 1995 ha sposato la collega Simona Izzo, attrice e doppiatrice di successo. I due hanno deciso di non avere figli, visto che entrambi ne hanno uno. Insieme hanno lavorato per pellicole come Io no, Maniaci sentimentali, Camere da letto e molti altri.

La carriera da attore di Ricky Tognazzi

Focalizziamo l’attenzione sulla sua carriera da attore. Come ricorda Wikipedia, tra le sue interpretazioni si ricordano invece La famiglia (1986) dello stesso Scola; Una storia semplice (1991) di Emidio Greco; Maniaci sentimentali (1994) e Tutte le donne della mia vita (2007) di Simona Izzo; Il cielo in una stanza (1999) e In questo mondo di ladri (2004) di Carlo Vanzina; I giorni dell’amore e dell’odio (2001) di Claver Salizzato.

Tifoso del Milan, come il padre, nel 1997 è la voce narrante nel brano Ieri, prima traccia del CD Ulisse della Premiata Forneria Marconi, mentre nel 2016 mette in scena lo spettacolo teatrale Figli, mariti, amanti… (il maschio superfluo), scritto da Simona Izzo e realizzato dal produttore Angelo Tumminelli.