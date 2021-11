Ricky Tognazzi, prima moglie Flavia Toso, moglie Simona Izzo, madre Pat O’Hara, figlia, vita privata, età. Tutti conoscono Ricky Tognazzi dal punto di vista professionale. Ma quanti conoscono davvero la sua vita privata?

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Ricky Tognazzi

Ricky Tognazzi, all’anagrafe Riccardo Tognazzi, è un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Riccardo Tognazzi, questo il vero nome di Ricky, è nato a Milano il 1 maggio 1955 (attualmente ha un’età 66 anni). E’ alto 180 cm e il suo peso forma si attesta intorno ai 70 kg.

La moglie Simona Izzo, l’ex moglie Flavia Toso, i figli, la vita privata di Ricky Tognazzi

Dal primo matrimonio con Flavia Toso ha avuto una figlia, Sarah. In seguito, nel 1995 ha sposato la collega Simona Izzo, attrice e doppiatrice di successo. I due hanno deciso di non avere figli, visto che entrambi ne hanno uno. Insieme hanno lavorato per pellicole come Io no, Maniaci sentimentali, Camere da letto e molti altri.

Ricky Tognazzi è un figlio d’arte: anche la madre Pat O’Hara era attrice

Ricky Tognazzi è figlio d’arte. Suo padre è il grandissimo Ugo Tognazzi. Sua madre è invece Pat O’Hara, attrice e celebre ballerina irlandese. Dai due matrimoni successivi del padre, Rikhy ha avuto tre fratelli: si tratta di Thomas Robsahm, Gianmarco attore come lui e la regista Maria Sole.