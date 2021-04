Ricomincio dal No: Caterina Balivo intervista Giacomo Campora, ad di Allianz

Caterina Balivo torna online con un nuovo appuntamento di Ricomincio dal NO, la serie podcast in 10 puntate, dedicata alle personalità internazionali maschili o femminili che sono riuscite ad affermarsi in un ambito professionale nonostante le difficoltà che la vita gli ha posto davanti.

Ospite della puntata di lunedì 19 aprile, l’amministratore delegato e direttore generale di Allianz Giacomo Campora.

Ricomincio dal No, chi è Giacomo Campora ad di Allianz

Giacomo Campora, 55 anni, alla guida di Allianz Spa dal 1 gennaio 2018 si racconta a Caterina Balivo, confidando che il suo più grande NO è arrivato proprio dalla società che oggi rappresenta.

Un vero e proprio viaggio nella vita di questo grande manager che, con la sua esperienza personale, regala un’interessante punto di vista sul periodo storico particolare che ormai viviamo da oltre un anno.

Allianz e la scelta solidale a inizio pandemia

A proposito della decisione presa dal gruppo Allianz all’inizio della pandemia, Campora ha detto: “Ci siamo coordinati con il sindaco di Milano, con il sindaco di Trieste, le città dove siamo presenti e abbiamo seguito i loro consigli per assistere le persone che ne avevano bisogno. Onestamente non abbiamo mai parlato. E poi siamo diventati un po’ più famosi perché abbiamo aiutato alcuni ospedali. Però tramite un nostro partner cliente che è un’azienda di gas medicali perché abbiamo fornito ossigeno ai vari ospedali. Questo è quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto quello che si doveva fare”.

Una scelta solidale, in un momento difficile che però non scoraggia comunque il manager che ci dà un punto di vista interessante sulla situazione che da più di un anno stiamo vivendo.

Giacomo Campora: “Questo virus ha fatto fare salti alla scienza medica”

Quando infatti Caterina Balivo, parlando del virus, afferma che qualcosa di più forte dell’uomo si è contrapposto alla potenza del suo operato, Campora afferma: “Non sono d’accordo che ferma la potenza dell’uomo anzi, credo che questo virus abbia fatto fare dei salti alla scienza medica, di cui beneficerà l’umanità nel futuro. Quello che si paga adesso, a parte il danno economico che molte persone soffrono – però da questo ci si risolleva nel tempo – lo pagano quasi esclusivamente i ragazzi, le persone che sono noi quando avevamo dai 15 ai 21 anni”.

E, proprio parlando dei giovani, conclude che loro “se la cavano male. Nel senso che sono privati del contatto con gli altri e quindi sono privati di occasioni di esperienze che non sono quelle che puoi fare virtualmente e soprattutto sono privati dell’evasione dalla famiglia, che serve molto. Le ore che passi lontano dalla casa con i tuoi compagni della stessa età e in cui fai le tue esperienze, quelle che ti fanno capire che non sei più un bambino ma stai diventando un uomo o una donna”.

Ricomincio dal NO, il nuovo programma di Caterina Balivo

