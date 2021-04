Riki, chi è Riccardo Marcuzzo: Instagram, la sconfitta ad Amici, Sanremo 2020, fidanzata, Rikimania

Riki, chi è Riccardo Marcuzzo, il cantante che ha partecipato nel 2017 ad Amici e a Sanremo 2020. Questa sera Riki parteciperà a Name That Tune, il programma in onda su Tv8 e condotto da Enrico Papi.

Riki chi è; età, Instagram, altezza, peso

Riki è nato il 4 febbraio del 1992 a Segrate (Milano). Riccado ha quindi 29 anni, è alto 175 centimetri e pesa 65 chili. Il suo segno zodiacale è l’Acquario. Riccardo ha un fratello di nome Luca e una sorella di nome Francesca. Si appassiona alla musica fin da giovanissimo. Tra i cantanti che lo hanno ispirato ci sonoLucio Battisti, Cesare Cremonini e Tiziano Ferro. Prima di dedicarsi alla musica a tempo pieno, si è diplomato allo Ied di Milano.

Riccardo, a quanto pare non ha tatuaggi. Il suo profilo Instagram è about_riki e conta 1,1 milioni di followers.

Riki e la sconfitta ad Amici 2017

Riccardo Marcuzzo, nell’anno 2016 partecipa ad Amici di Maria De Filippi e diventa l’idolo delle adolescenti. Per un soffio non vince: il vincitore dell’edizione 2016/2017 è infatti il suo amico ballerino Andreas. Dopo Amici, Riki comincia a collaborare con l’agenzia di Francesco Facchinetti e diventa un cantante conosciuto e apprezzato. La sua musica sbarca anche in Sud America con canzoni come “dolor de cabeza” e “resulta”.

Riki a Sanremo 2020

Riki partecipa anche a Sanremo 2020 con il brano “Lo sappiamo entrambi”. Qui, nella serata dedicata alle cover, ha cantato anche “L’edera” di Nilla Pizzi in duetto con Ana Mena.

La fidanzata Sara Gotti e Rikimania

Riccardo sembra ancora fidanzato con Sara Gotti, una studentessa di marketing di Milano che lavora come commessa. Prima di fidanzarsi con Sara Gotti, Riki ha avuto una relazione con Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, per la quale ha scritto la canzone “sei mia”. Ha poi avuto un flirt con la fashion blogger Ginevra Lambruschi.

Riccardo è molto lanciato nella pubblicizzazione della sua immagine. Ha infatti una pagina Internet chiamata Rikimania in cui è possibile comprare del suo merchandising.