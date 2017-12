ROMA – Un caso via Twitter durante la semifinale di X-Factor 2017: un account col nome di Rita Bellanza ha insultato i Maneskin “Mi stanno sulle palle. Si sono montati la testa all’inizio non erano così”. Rita era stata eliminata la scorsa settimana, mentre la band romana è nel frattempo volata in finale ed è considerata la favorita per la vittoria finale.

Quell’account da cui è partito il tweet però non esiste più. Sempre via Twitter la produzione di X Factor ha precisato che “l’ account non è gestito da Rita Bellanza e tali affermazioni sono inventate”.

Ma il messaggio è diventato virale in men che non si dica e i fan dei Maneskin non hanno perso occasione per insultare Rita, che già nelle sue ultime apparizioni se l’era vista con le critiche del pubblico da casa. Partita come favorita, aveva “stufato” i telespettatori (e anche qualche giudice) per il suo atteggiamento perennemente triste e incline alla tragedia.

Caso chiuso dunque, anche se, ricorda Leggo