Rita Dalla Chiesa chi è, età, altezza, ex marito Roberto Cirese, figli, vita privata, Fabrizio Frizzi, vero nome, biografia e carriera della conduttrice televisiva. La Dalla Chiesa è tra gli ospiti della puntata odierna di Fuori dal coro.

Rita Dalla Chiesa è nata a Casoria il 31 agosto 1947 (età 73 anni). Figlia primogenita del generale Carlo Alberto dalla Chiesa (1920-1982), e della sua prima moglie Dora Fabbo (1925-1978), sorella di Nando e Simona. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Sappiamo che è nota con il suo vero nome.

Negli anni settanta si sposò con un carabiniere Roberto Cirese, con il quale ebbe la figlia Giulia. E’ stata sposata con Fabrizio Frizzi dal 1992 al 2002. Non sappiamo altro della sua vita privata.

Focalizziamo l’attenzione sul suo lungo percorso professionale. Rita dalla Chiesa è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Nota per il suo impegno animalista, dopo un esordio televisivo sulle reti RAI, legò la sua immagine al longevo programma Forum di Mediaset dal 1988 al 1997 e poi nuovamente dall’8 settembre 2003 al 31 maggio 2013.