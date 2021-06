Rita Dalla Chiesa chi è: età, altezza, ex marito Roberto Cirese, figli, vita privata, malattia, Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa chi è, età, altezza, ex marito Roberto Cirese, figli, vita privata, Fabrizio Frizzi, vero nome, biografia e carriera della conduttrice televisiva. La Dalla Chiesa è tra gli ospiti della puntata odierna del nuovo programma d’informazione “Zona Bianca” condotto da Giuseppe Brindisi e che andrà in onda ogni mercoledì. L’appuntamento è per le 21:20 circa su Rete 4.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa è nata a Casoria il 31 agosto 1947 (età 73 anni). Figlia primogenita del generale ucciso dalla mafia Carlo Alberto dalla Chiesa (1920-1982), e della sua prima moglie Dora Fabbo (1925-1978), sorella di Nando e Simona. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Sappiamo che è nota con il suo vero nome.

L’ex marito Fabrizio Frizzi, i figli: vita privata di Rita Dalla Chiesa

Negli anni settanta si sposò con un carabiniere Roberto Cirese, con il quale ebbe la figlia Giulia. E’ stata sposata con Fabrizio Frizzi dal 1992 al 2002. Non sappiamo altro della sua vita privata.

Rita Dalla Chiesa chi è: carriera della conduttrice televisiva

Rita dalla Chiesa è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Nota per il suo impegno animalista, dopo un esordio televisivo sulle reti Rai, legò la sua immagine al longevo programma Forum di Mediaset dal 1988 al 1997 e poi nuovamente dall’8 settembre 2003 al 31 maggio 2013. Oggi è opinionista a Italia Sì sulle reti Rai insieme a Marco Liorni.

Rita Dalla Chiesa e la malattia: “Temevo un infarto”

Rita Dalla Chiesa, anni fa ha confidato ad “Ok Salute e Benessere” di come l’aria condizionata le abbia provocato una pericardite che l’ha fatta finire in ospedale. Il fatto risale al 2013: “Avevo appena dato l’addio definitivo alla mia lunghissima esperienza professionale alla guida di Forum e volevo soltanto farmi una settimana di vacanza a Palermo per rilassarmi. Insieme alla mia famiglia avrei raggiunto la città in nave come di consueto, perché gli aerei mi fanno paura e in compenso amo tantissimo il mare. Una volta entrata al ristorante di bordo per cenare, però, ho avvertito subito che l’aria condizionata era sparata a livelli esagerati”.

La Dalla Chiesa ha proseguito: “La verità è che la climatizzazione va usata con parsimonia, altrimenti provoca solo danni. Ma la maggior parte della gente sembra non capirlo, e quindi quella sera in nave la mia richiesta di abbassare l’aria condizionata non è stata accolta”.

Arrivata a Palermo l’indomani, l’opinionista si è sentita male: “Ho improvvisamente cominciato ad avvertire un dolore violento allo sterno. Sono andata nel panico: temevo si trattasse di un infarto. Tra di noi c’era una cardiologa, che non ha esitato a caricarmi in auto e portarmi all’Ospedale Cervello, dove mi hanno subito sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Ma esclusa l’ipotesi dell’infarto e non trovando altri campanelli d’allarme, considerato anche che il dolore a poco a poco era rientrato, non mi hanno trattenuta per la notte e sono tornata a casa”.

La fitta lancinante non l’ha abbandonata: “Mi sono precipitata nuovamente in ospedale, e questa volta è emersa finalmente la diagnosi. Si trattava di una pericardite, dovuta proprio all’eccesso di aria condizionata a cui ero stata esposta. Intorno al mio cuore si era formato un eccesso di liquido, che ora doveva essere riassorbito”, ha detto la Dalla Chiesa.