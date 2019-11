ROMA – Rita Dalla Chiesa si è fratturata una costola dopo una caduta accidentale a causa di Snoopy, il bassotto della figlia che portava a spasso. La conduttrice televisiva, attraverso un post su Instagram, ha raccontato ai follower la brutta disavventura: “Questa pulce di cagnolino – mostrando la foto del cagnolino – ieri sera mi si è infilato fra i piedi e mi ha fatto rompere una costola…Ci siamo spaventati insieme. Ma sto male solo io”, ha scritto la conduttrice.

La conduttrice, ex moglie di Fabrizio Frizzi, in questi giorni era tornata alla ribalta della cronaca per il risarcimento da oltre 400mila euro che lo Stato dovrà riconoscere a lei e ai due fratelli come vittime della mafia, dopo la morte del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso nel 1982. La II sezione d’Appello civile di Milano, infatti, ha ribaltato la sentenza di primo grado del 2018, condannando il Viminale a risarcire i tre figli del generale. “Quando perdi un padre in modo violento, lasciato solo da uno Stato che avrebbe solo dovuto dirgli grazie per averlo liberato dal terrorismo, quello che chiedi è’ giustizia. Non risarcimento. Assegnato, comunque, a tutte le vittime di mafia dal 99. Tranne che a noi” aveva commentato la Dalla Chiesa.

Fonte: INSTAGRAM.