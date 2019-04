ROMA – Rita Dalla Chiesa è tornata a usare i social network per mostrare le condizioni in cui versa Vigna Clara, il quartiere di Roma in cui vive. La foto pubblicata su Twitter ritrae un marciapiede quasi impercorribile a causa dei numerosi rifiuti presenti che, non trovando spazio nei cassonetti, vengono abbandonati a terra.

“Parcheggio la macchina e trovo due topi morti. Il marciapiede è ridotto così. Posso dire che mi fa schifo vivere a Roma?” scrive la conduttrice. “Quando governava il PD nessuno osava aprire bocca” le fa notare un utente. “Lasci perdere i discorsi qualunquisti e di partito. Ridicoli” replica. Infine, a chi le scrive di come i rifiuti non siano più un problema a Milano, Dalla Chiesa risponde rassegnata: “Milano dovrebbe essere la Capitale”.