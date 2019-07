PARMA – “Mi sono fidanzata”. Così Rita Dalla Chiesa scherza su Instagram pubblicando una foto che la ritrae a Parma, su una panchina, abbracciata alla statua di Giuseppe Verdi. L’ex conduttrice di Forum, in visita nel capoluogo emiliano, si è concessa un momento di ilarità con i follower, fantasticando sul suo fantomatico fidanzato di bronzo.

“Ho cercato inutilmente di convincerlo a cambiare il finale de #latraviata – ha scherzato – Ma è testardo, Violetta deve per forza stramazzare per terra”. E ancora: “Qualcuno mi ha detto che e’ un po’ troppo vecchio anche per me ma, intanto, la gente deve imparare a farsi i fatti propri, perché Giuseppe i suoi anni se li porta alla grande. E poi a me della differenza di età, in amore, non me ne è mai importato niente”.

Una gita emozionante, per Rita Dalla Chiesa, che è stata ospite della rassegna “Sguardi al femminile” presso la Casa della Musica. Qui ha fatto visita alla tomba dei genitori, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e Dora Fabbo e della seconda moglie di lui, Emanuela Setti Carraro (vittime di mafia uccise con lui nel 1982).

“Sono andata alla Villetta (il cimitero comunale, ndr) da mia mamma e mio papà. Per me è stata una cosa molto forte”, ha detto. (fonte: Instagram)