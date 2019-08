ROMA – “Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste” scrive su Twitter Heather Parisi ironizzando su Lorella Cuccarini e sugli ascolti non certo ottimi di Grand Tour.

“Perché queste battutine al vetriolo contro Lorella Cuccarini? Alla faccia della solidarietà tra colleghe – risponde Rita Dalla Chiesa – Faccio bene io che non ci ho mai creduto. Eppure tu sei una professionista intelligente, brava, che bisogno c’è di attaccare Lorella così?”.

“Nel tuo profilo – risponde la Parisi – vedo tanta solidarietà per gli animali e ora per le colleghe. Ti fa onore. Te ne farebbe ancora di più se ce ne fosse un po’ anche per i deboli, gli emarginati e i ghettizzati, ma non ce n’è traccia. A guardare a certi likes, sembri un po’ di parte…”.

Naturalmente questa non è la prima volta che Heather Parisi se la prende con Lorella Cuccarini. Già qualche tempo fa c’era stato uno scontro tra Parisi e Cuccarini per ragioni politiche. La seconda aveva confessato di essere dalla parte di Matteo Salvini, venendo apostrofata dalla prima come ‘ballerina sovranista’. Poi Parisi si era rivolta contro Rita Pavone, che in un tweet aveva insultato Greta Thunberg definendola ‘personaggio da horror”. Questa volta è stato il turno di Rita Dalla Chiesa.

Fonte: Twitter, Adnkronos.