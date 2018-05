ROMA- Rita Dalla Chiesa accusa alcuni fan di Romina Power di averla presa a male parole sui social network. Secondo la conduttrice e ex moglie di Fabrizio Frizzi a fomentare l’odio nei suoi confronti sarebbe stata la sua dichiarata amicizia con Loredana Lecciso.

In un’intervista rilasciata a Cinzia Marongiu su Tiscali, la Dalla Chiesa ha ricordato quanto invece Carlotta Mantovan abbia sempre rispettato l’amicizia e la stima che era rimasta tra lei e Fabrizio anche dopo il divorzio.

Ecco le frasi salienti sulla vicenda dei fan di Romina:

Hai anche detto che dietro questi commenti spesso ci sono persone che appartengono a un fans club.

“Sì, a uno di quelli dedicati a Romina Power”.

Perché queste persone ce l’hanno con te? Che spiegazione ti sei data?

“Vorrei dire che non possono minare il mio vissuto con Fabrizio con paragoni che non esistono. Al Bano e Romina si sono lasciati in un determinato modo. Fabrizio ed io ci siamo lasciati in un altro. Ogni coppia ha le proprie dinamiche ed equilibri che vanno rispettati. Io non posso pagare per essere stata amica da sempre di Al Bano e per non esserla stata di Romina, ma solo perché lei, quando si sono separati, è partita per l’Ameria e non abbiamo avuto modo di approfondire la nostra conoscenza. Sono stata vicino ad Al Bano negli anni della sua solitudine e in quelli in cui ha conosciuto Loredana. Se il tuo migliore amico sta con una persona, non puoi essere negativa nei confronti di questa persona. Capivo che ad Al Bano avrebbe fatto piacere e così è nata anche un’amicizia con Loredana”.