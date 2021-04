“Farò il vaccino contro il Covid, ma non AstraZeneca. Io sono una fifona”: lo ha detto Rita Dalla Chiesa durante la puntata di Domenica In andata in onda domenica 11 aprile.

La conduttrice, ex moglie di Fabrizio Frizzi, era ospite di Mara Venier su Rai Uno quando ha spiegato: “Io sono nella fascia over 70, ma sentir parlare di AstraZeneca come di un vaccino adatto prima ad un’età e poi ad un’altra mi ha fatto venire qualche dubbio. Sono andata sul portale della Regione Lazio, ho visto quali sono le strutture più vicine e ho prenotato per il 28 aprile. Ma non faccio AstraZeneca. Io ho delle patologie e le pillole con AstraZeneca secondo me non funzionano bene. Prendendo gli anticoagulanti posso fare AstraZeneca? Non credo”.

Le repliche a Rita Dalla Chiesa sul vaccino AstraZeneca

In diretta è intervenuto l’infettivologo Matteo Bassetti, che ha corretto Dalla Chiesa: “Sì. E comunque io sono convinto che AstraZeneca sia un ottimo vaccino, sono molti di più i benefici. Questo vaccino è stato cannibalizzato da un’informazione errata, anche fatta da parte delle nostre Istituzioni”.

Dello stesso parere anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: “I vaccini sono tutti equivalenti”, ha detto.

Gli attacchi a Rita Dalla Chiesa e alle sue parole sul vaccino AstraZeneca

Ma sul web c’è chi è andato contro le parole di Rita Dalla Chiesa su un tema così delicato: “Perché qualcuno sente il bisogno di interpellare Rita Dalla Chiesa su questioni scientifiche?”, ha twittato qualcuno.

E qualcun altro ha aggiunto: “Ho deciso che da domani, prima di farmi prescrivere qualsiasi terapia farmacologica, mi rivolgerò a Rita Dalla Chiesa per un secondo parere autorevole”.

Parole alle quali ha replicato direttamente la conduttrice. “Vedo che sono oggetto di attacchi qui su Twitter perché mi sono permessa di dire quello che dicono tutti su AstraZeneca. IO NON HO SCELTO! Sul portale della Regione Lazio esiste elenco strutture dei vaccini vicino a casa tua. Ho prenotato e lì non somministrano AstraZeneca”.