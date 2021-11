Rita Forte chi è: compagno Renato Gazzelloni, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della cantante

Chi è Rita Forte: compagno Renato Gazzelloni, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della cantante. Rita è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Rita Forte

La cantante è nata a Terracina il 14 marzo 1958, sotto il segno zodiacale dei Pesci, è alta circa 171 centimetri per un peso di 59 chilogrammi. Rita Forte è una cantante, musicista e personaggio televisivo italiano. Non utilizza un nome d’arte.

Il marito, i figli, la vita privata di Rita Forte

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservata. In questo momento, dovrebbe avere una relazione sentimentale con Renato Gazzelloni. O almeno, è questa l’ultima notizia di gossip su di lei. Non sappiamo nulla su matrimonio e figli.

La carriera di Rita Forte, tutti i suoi album

Rita è un volto noto sia agli appassionati di musica che di televisione. Infatti ha partecipato a programmi di successo come “Tappeto Volante” con Luciano Rispoli. Riportiamo di seguito, tutti i suoi album: