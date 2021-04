Rita Pavone chi è, dove e quando è nata, età, dove vive, vero nome, marito, figli e vita privata

Chi è Rita Pavone, dove e quando è nata, età, dove vive, vero nome, marito, figli e vita privata della cantante. Rita Pavone infatti è tra gli ospiti della prima puntata di Top Dieci, il nuovo programma condotto da Carlo Conti e in onda ogni venerdì in prima serata su Rai Uno.

Dove è quando è nata, età e biografia di Rita Pavone

Rita Ori Filomena Pavone, nota come Rita Pavone è nata a Torino il 23 agosto del 1945 e ha 75 anni di età. E’ una cantante, attrice e showgirl italiana naturalizzata svizzera. Fu soprannominata Pel di carota per via del colore rosso della sua capigliatura. Dotata di una voce da soprano, ha pubblicato i suoi dischi in tutto il mondo, incidendo in sette lingue diverse, ed è una delle otto cantanti pop italiane a essere entrate in classifica nel Regno Unito.

Rita Pavone nasce e vive i suoi primi anni in via Malta 43, nel quartiere Borgo San Paolo di Torino. La famiglia di origine era composta dal padre Giovanni Pavone, un operaio della Fiat Mirafiori di origini siciliane (1912–1990), la madre Maria, casalinga di origini ferraresi, e i fratelli Piero, Carlo e Cicco. Rita Pavone, terza dei quattro figli della coppia, si iscrive alla prima liceo dell’istituto statale Santorre di Santarosa ma, nell’inverno 1959-60, la famiglia si trasferisce in un altro quartiere, presso le case operaie della Fiat di via Chiala 19, alle “Basse” di Mirafiori Sud.

Rita Pavone e il successo negli anni Sessanta

Dal 1963 Rita Pavone raggiunge una vasta popolarità: già nei primi mesi dell’anno le vendite dei suoi dischi superano il milione di copie vendute. Escono alcuni singoli di enorme successo: La partita di pallone, che il 16 febbraio 1963 arriva al primo posto in hit-parade per due settimane, e Sul cucuzzolo (scritte da Edoardo Vianello); Alla mia età; Come te non c’è nessuno, che dal successivo 2 marzo resta in vetta per 9 settimane; Il ballo del mattone, che l’8 giugno 1963 arriva prima restandoci per tre settimane; Datemi un martello (adattamento italiano di Sergio Bardotti di If I Had a Hammer).

Marito, figli e vita privata di Rita Pavone

Rita Pavone è sposata dal 1968 con il produttore discografico Teddy Reno (all’anagrafe Ferruccio Merk Ricordi). Dal loro matrimonio sono nati due figli: Giorgio Merk e Alessandro Merk. Il matrimonio con Teddy Reno fece molto discutere all’epoca per via della grande differenza di età tra i due, con lui molto più grande di Rita Pavone.