Rita Pavone chi è, età, dove e quando è nata, famiglia, marito, figli, vita privata, dove vive, Twitter, biografia e carriera. La cantante Rita Pavone è opite questa sera 11 novembre del programma D’Iva. Il programma condotto da Iva Zanicchi è in onda su Canale 5 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, famiglia, biografia di Rita Pavone

Rita Ori Filomena Pavone, nota come Rita Pavone, è nata a Torino il 23 agosto del 1945. Ha 76 anni. La sua famiglia di origine era composta dal padre Giovanni Pavone, un operaio della Fiat Mirafiori di origini siciliane, la madre Maria, casalinga di origini ferraresi, e i fratelli Piero, Carlo e Cicco. Si iscrive alla prima liceo dell’istituto statale Santorre di Santarosa ma nell’inverno 1959-60 la famiglia si trasferisce in un altro quartiere, presso le case operaie della Fiat. Tra la fine del 1959 e l’inizio del 1961 si fa notare esibendosi prima in feste studentesche, poi in alcuni locali torinesi. Nel 1962 partecipa alla prima edizione del Festival degli sconosciuti di Ariccia. Vince il Festival, grazie al quale si procura un provino con l’RCA Italiana ottenendo immediatamente un contratto discografico.

Marito, figli, dove vive, curiosità, Twitter, vita privata di Rita Pavone

La cantante è sposata dal 1968 con il produttore discografico Teddy Reno. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Giorgio Merk e Alessandro Merk. Il matrimonio con Teddy Reno fece molto discutere all’epoca per via della grande differenza di età tra i due, con lui molto più grande della Pavone. Dalla fine degli anni Sessanta, dopo aver sposato Teddy Reno, i due decidono di trasferirsi in Svizzera: “Vivere qui mi ha dato grande serenità”, ha raccontato la cantante a Tvsvizzera.it. Profilo Twitter: Rita Pavone Official.

La cantante fa il suo esordio al cinema nel 1965, al fianco di Totò, nel film Rita, la figlia americana. Il suo idolo è Elvis Presley, che ha avuto l’occasione di conoscere dal vivo e che gli avrebbe anche dedicato un quadro. Uno dei suoi grandi amici è Gianni Morandi.

La carriera di Rita Pavone

La cantante fu soprannominata Pel di carota per via del colore rosso della sua capigliatura. Ha pubblicato i suoi dischi in tutto il mondo, incidendo in sette lingue diverse, ed è una delle otto cantanti pop italiane a essere entrate in classifica nel Regno Unito. In totale, ha venduto circa 50 milioni di dischi in tutto il mondo.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI RITA PAVONE

Dal 1963 la Pavone raggiunge una vasta popolarità: già nei primi mesi dell’anno le vendite dei suoi dischi superano il milione di copie vendute. Escono alcuni singoli di enorme successo: La partita di pallone, che il 16 febbraio 1963 arriva al primo posto in hit-parade per due settimane, e Sul cucuzzolo (scritte da Edoardo Vianello); Alla mia età; Come te non c’è nessuno, che dal successivo 2 marzo resta in vetta per 9 settimane; Il ballo del mattone, che l’8 giugno 1963 arriva prima restandoci per tre settimane; Datemi un martello (adattamento italiano di Sergio Bardotti di If I Had a Hammer).